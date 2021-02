Minder mensen krijgen te horen dat ze kanker hebben door coronacrisis

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. vergroot

Door de coronacrisis is bij minder mensen in onze provincie vorig jaar kanker vastgesteld. Dat stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) woensdag. De daling komt volgens het IKNL door uitstel van artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis.

Sandra Kagie Geschreven door

Vorig jaar werd bij 16.900 mensen in onze provincie kanker vastgesteld. Een jaar eerder kregen nog 17.900 mensen deze diagnose. Ook landelijk gezien is het aantal nieuwe kankerpatiënten voor het eerst in dertig jaar gedaald. In heel Nederland kregen vorig jaar 115.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Vierduizend minder dan een jaar eerder.

Vooral in de maanden maart, april en mei werden er veel minder diagnoses gesteld dan normaal. In het najaar werd volgens het IKNL een inhaalslag gemaakt. De gevolgen van het later stellen van de diagnose kanker kan het IKNL nu nog niet inschatten. Dit wordt nog onderzocht, zo geeft het kankercentrum aan.

Morgen Wereldkankerdag

De daling is zichtbaar bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. De sterke daling in het aantal diagnoses borstkanker heeft vooral te maken met de tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek.

Huidkanker is net als in de afgelopen jaren de meest voorkomende vorm van kanker. Ook het aantal gevallen van longkanker blijft hoog. De cijfers worden nu door het IKNL naar buiten gebracht omdat het donderdag Wereldkankerdag is.

