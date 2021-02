Wachten op privacy instellingen... Foto: Maarten van den Boom/Zuidwest TV Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand bij New York Pizza in Bergen op Zoom, appartementen ontruimd

In Bergen op Zoom is woensdagmorgen brand uitgebroken in de vestiging van New York Pizza aan de Antwerpsestraat. De brandweer rukte uit met vier wagens en had de brand snel onder controle.

De brandweer was snel ter plaatse en moest een ruit van de pizzeria inslaan om bij de brand te komen. De woningen boven de pizzeria werden uit voorzorg ontruimd. Bij de brand kwam veel rook vrij, een aantal bewoners ademde die in.

De brand ontstond in de pizzeria. De oorzaak is nog onbekend. Tegen negen uur werd het sein brandmeester gegeven.

