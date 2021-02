Komend weekend weer sneeuw verwacht, temperatuur flink naar beneden

Dit weekend zou het wel eens wit kunnen worden in Brabant. De weermannen zijn er nog niet helemaal over uit, maar sommige berekeningen wijzen er op dat het flink kan gaan sneeuwen.

“Alles hangt er de komende dagen vanaf welke koers een naderende depressie gaat volgen”, vertelt weerman Leon Saris van Weerplaza. “We zitten precies op de grens van koud en zacht weer. Het is dus afwachten welke koers die depressie gaat volgen en wat we gaan krijgen, komend weekend.”

Ten noorden van Nederland zit heel koude lucht en ten zuiden veel warmere lucht. Als de depressie zorgt voor wind uit het noorden, dan valt er sneeuw. In het zuiden zou dan een paar centimeter vallen en in het midden en noorden van het land zelf 5 tot misschien wel 20 centimeter.

De komende dagen gaat Leon Saris de weermodellen dan ook goed in de gaten houden. “Er gaat zeker neerslag vallen dit weekend. Maar in welke vorm is nog de vraag. En ook het tijdstip van die neerslag maakt nog uit. ’s Nachts is het kouder en valt er dus eerder sneeuw.”