Carnavalsstichtingen woedend na zorgen over illegale feestjes: 'Waar komt dit vandaan?'

Vanwege het coronavirus is carnaval dit jaar grotendeels afgelast. (Archieffoto) vergroot

Het rommelt in carnavalsland. Verschillende lokale carnavalsstichtingen zijn boos nu de Brabantse Carnavals Federatie (BCF) naar buiten heeft gebracht dat er mogelijk illegale feesten worden georganiseerd. “Waar halen ze dit nieuws vandaan? Deze signalen zijn ons totaal onbekend.”

Sven de Laet Geschreven door

De carnavalsfederatie trok dinsdagavond aan de bel na geruchten dat mensen op zoek zijn naar grote schuren op het platteland of verlaten fabrieksgebouwen, om daar toch feest te vieren tijdens carnaval.

Rob van de Laar, voorzitter van de federatie, deed een dringende oproep om geen illegale feesten te houden. "Ga ook niet naar plaatsen toe in carnavalskleding met een glaasje bier erbij, want er is niks te doen, helemaal niks", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ivo Soetens, voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval, reageerde woensdagmorgen vol verbazing op het nieuws. “Het eerste wat ik me afvroeg was waar de Brabantse Carnavals Federatie dit vandaan haalt. Deze signalen zijn ons totaal onbekend. Wij vinden het heel spijtig dat dit nieuws zo naar buiten wordt gebracht, zeker omdat er ook totaal geen overleg met ons is geweest.”

"Wij vinden het rare beeldvorming en nemen er nadrukkelijk afstand van."

Ook bij de stichtingen uit Breda, Tilburg en Bergen op Zoom overheerst verontwaardiging en verbazing na de uitlatingen van de BCF. Bas van Oevelen, voorzitter van de Stichting Vastenavond in Bergen op Zoom, vindt het bericht van de BCF erg jammer. “Wij herkennen ons daar totaal niet in. We vinden het rare beeldvorming en nemen er nadrukkelijk afstand van.”

Rob van de Laar kan zich best voorstellen dat de lokale bonden verbaasd zijn. “Wij ontvangen die berichten van bezorgde mensen uit de provincie. Fanatieke carnavalsvierders zouden op zoek zijn naar leegstaande panden of boerderijen", zei hij woensdagmorgen in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

"Het kan natuurlijk dat de bonden die signalen niet krijgen. Het zijn ook niet schrikbarend veel berichten. Maar we zijn veel liever nu alert, dan dat we achteraf moeten zeggen dat we er rekening mee hadden moeten houden.”

"Als mensen onder het mom van carnaval misbruik maken van de situatie, worden wij daar op aangekeken."

Van de Laar is vooral bang voor mogelijke imagoschade. “Vorig jaar zorgde carnaval voor een versnelde toename van het aantal coronabesmettingen. Een herhaling daarvan is het laatste wat we nu willen. Als mensen onder het mom van carnaval misbruik maken van de situatie, worden wij daar op aangekeken."

De lokale organisaties benadrukken dat zij er juist alles aan doen om de carnavalsvierder in hun stad op een alternatieve manier te laten genieten van het feest. “Wij gaan er ook van uit dat iedereen zich gewoon aan alle regels houdt, zodat we er volgend jaar weer een prachtig feest van kunnen maken,” vertelt Soetens.

Eerder werd bericht dat er later deze week misschien een gezamenlijk statement van de BCF en lokale bonden naar buiten zou worden gebracht. Daarin zou mensen nog eens nadrukkelijk worden gevraagd om thuis te blijven. Nu de BCF voor haar beurt lijkt te hebben gesproken, is het zeer de vraag of zo'n boodschap nog in de pijplijn zit.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.