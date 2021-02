Autodief (28) zonder rijbewijs crasht tegen boom tijdens achtervolging door politie

vergroot

Een achtervolging op een autodief (28) door Tilburg is woensdagmorgen geëindigd toen het voertuig tegen een boom crashte. De man had de auto net gestolen toen de politie hem al in het vizier kreeg.

Om kwart over vijf woensdagmorgen kreeg de politie melding binnen van een gestolen auto in de Ratinéstraat in Tilburg. Agenten die op de melding af gingen, zagen bij een stoplicht een auto staan die voldeed aan de omschrijving.

De autodief reed met hoge snelheid weg en de agenten gingen er achteraan. Ondanks een stopsignaal bleef de 28-jarige bestuurder uit Tilburg doorrijden. Op de Ringbaan-Noord raakte het voertuig in een slip en kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna kon de autodief worden aangehouden.

Geen rijbewijs

De man is meegenomen naar het politiecellencomplex voor verhoor. Daar bleek dat de verdachte geen geldig rijbewijs heeft en waarschijnlijk onder invloed van drugs was.

