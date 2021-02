Alle gevangenen in EBI Vught in quarantaine door corona bij medewerkers

De EBI in Vught. vergroot

Alle gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten vanaf woensdag preventief in quarantaine, nadat een derde medewerker positief getest is op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard.

Er zijn vooralsnog geen gedetineerden met klachten. Maandag werd bekend dat twee medewerkers besmet zijn met het virus, en dat een deel van de gevangenen in isolatie moest. Nu moeten alle gedetineerden voorlopig in hun cel blijven, en zij kunnen daardoor niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of contact hebben met hun advocaten. De EBI is nog in overleg met de GGD of de gevangenen een coronatest krijgen.

De EBI is de meest beveiligde gevangenis van Nederland. Momenteel zitten er bekende criminelen als Ridouan Taghi, Mohammed B. en Willem Holleeder vast.

