Zondag valt er flink pak sneeuw in Brabant, temperatuur week lang onder nul

Het gaat zondag sneeuwen in Brabant. En door de lage temperaturen blijft die sneeuw ook wel een week liggen. Volgens Weerplaza wordt de sneeuw zaterdagavond voorafgegaan door flinke ijzel.

Woensdag was het nog onzeker of het zou gaan sneeuwen, maar uit de nieuwste weermodellen blijkt: zondag gaat zeker sneeuw vallen en de kou houdt een week aan.

Sneeuw blijft liggen

Omdat de temperatuur zeker een week niet boven de nul uitkomt, blijft de sneeuw ook gewoon liggen. “Zondag is het overdag -1 of -2, maar maandag wordt het overdag -5. Moet je nagaan. Deze dagen is het nog 10 graden boven nul.”