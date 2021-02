Daders op de vlucht na overval op huis in Best

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Overval op huis in Best

In Best is donderdagmorgen een huis aan de Stanserstraat overvallen. De daders sloegen na de overval op de vlucht.

Het is niet bekend of de overvallers een wapen hebben gebruikt en of ze iets hebben buit gemaakt. Ze gingen ervandoor in een witte bus.

Een van de bewoners raakte gewond bij de overval.





