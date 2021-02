Vluchtende inbreker duikt water in maar oplettende omstanders weten hem op te vissen

De inbreker werd in folie gewikkeld na zijn koude duik. (Foto: wijkagenten Etten-Leur/Instagram) vergroot

Omstanders hebben woensdag een inbreker aangehouden op de Tramsingel in Breda. De 40-jarige man, met onbekende verblijfplaats, werd betrapt tijdens een inbraak in een studentenhuis. Hij sprong daarna tijdens zijn vlucht in de singel.

Meerder omstanders hielden de man in de gaten. Toen hij uiteindelijk uit het water kwam, werd hij aangehouden door de omstanders.

Daarna is de inbreker overgedragen aan agenten die hem in de boeien hebben geslagen. Die waren rond halfzes 's middags gewaarschuwd over de inbraak.

Tweede inbreker gevlucht

Een andere inbreker ging ervandoor in een auto. De politie is nog naar hem op zoek.

