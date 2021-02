Opnieuw relschopper aangehouden in Tilburg

De politie heeft woensdag opnieuw een relschopper aangehouden. In Tilburg werd een 22-jarige man uit die stad aangehouden voor de rellen van 24 januari.

Rellende jongeren

De rellen in Tilburg volgden op de zware rellen in Eindhoven, die zondagmiddag. Nadat de avondklok was ingegaan, werden de straten in Tilburg-West overgenomen door rellende jongeren.