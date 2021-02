Biroloog Japie tijdens 'persconferentie': 'Voorkom handen schudden, hou die hendjes de lucht in'

Waar kennen we dit beeld van? (foto: Bavaria) vergroot

"Ga niet bij oew pekske neerzitten. Maar trek het aan, draag het uit." Die woorden spreekt 'Mark Rutte' tijdens een speciale 'persconferentie' die online is verschenen. Meneer de Prinsident Rutte dun Urste om precies te zijn, samen met Hugo mun Jungkske. Zij spelen de hoofdrol in een ludiek filmpje waarmee Swinkels Family Brewers 'voor een glimlach wil zorgen in deze rare tijd'.

Jaarlijks grijpt vanaf de elfde van de elfde in onze provincie het carnavalsvirus om zich heen. Maar, zo zegt Rutte dun Urste op de persconferentie. "Vieren zoals vroeger kan helaas niet."

'Al-aaf'

De speech van Hugo mun Jungske is ook 'al-aaf' en hij somt wat symptomen van het carnavalsvirus op. Zo is daar bijvoorbeeld het verlies van smaak. "Met name qua muziek." Ook treedt een 'verschrikkelijke dorst' op.

De heren Rutte dun Urste en Hugo mun Jungse worden vertolkt door tonproaters Rob Scheepers en Bavaria-gezicht Huub Smit. Ook Dirk Kouwenberg, eveneens tonproater, doet als 'biroloog Japie' een duit in het zakje. Hij komt met de Raad van 11 Maatregelen om verantwoord met het virus om te gaan. Een greep daaruit:

Voorkom ongewenst handen schudden, hou 'die hendjes de lucht in'.

Het versieren van uzelf, uw woonkamer of gevel is toegestaan. Het versieren van uw buurman of buurvrouw wordt sterk afgeraden.

Bedek uw feestneus met een mondkapje. Heeft u geen mondkapje? Vraag dan aan Mien waar die is gebleven.

Bekijk hieronder het filmpje van de Bavaria-brouwers:

Bij Swinkels family Brewers stellen ze niet alleen als brouwers, maar ook als Brabanders geraakt te zijn door het feit dat er geen evenementen en open kroegen zijn met carnaval. De Raad van 11 Maatregelen moeten 'carnavalsvierders helpen om op een verantwoorde manier uiting te geven aan het mooiste feest van het jaar, in lijn met de overheidsmaatregelen'.

Maar het mag duidelijk zijn. "Uiteindelijk gaat deze campagne vooral om het zorgen voor een glimlach in deze rare tijd. We hopen dat we volgend jaar gewoon weer samen, schouder aan schouder, kunnen genieten van dit mooie feest in de horeca.”

