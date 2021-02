Tilburg University krijgt enorme gift

De congregatie Vrouwen van Bethanië doneert ruim een miljoen euro aan Tilburg University voor de oprichting van een Fonds voor Vrouwen & Theologie. Het fonds gaat een bijzondere leerstoel Morele Vorming omvatten, naast geld voor onderzoek en een trainingsprogramma voor jonge theologiedocenten. Het is de grootste donatie die de Stichting Universiteitsfonds Tilburg ooit heeft gekregen, aldus de Tilburgse instelling donderdag.

De congregatie Vrouwen van Bethanië bestaat sinds 1919. Op dit moment telt de religieuze groep nog elf leden in Nederland en drie in het buitenland. De vrouwen zijn op hoge leeftijd.

Omdat niet te verwachten is dat de congregatie ineens weer zal gaan groeien, is ervoor gekozen om 'de fakkel van hun inspiratie' door te geven in de vorm van financieringen. De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft de vrouwen daarvoor gemachtigd.