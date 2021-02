Schaatsen op natuurijs komend weekend? 'We denken niet dat we zomaar open kunnen'

Wanneer en waar kunnen we gaan schaatsen in Brabant?(archieffoto) vergroot

Dit weekend en volgende week wordt het waarschijnlijk behoorlijk koud met temperaturen onder de nul. Maar of we echt de schaatsen uit de kast kunnen halen? De ijsverenigingen in Brabant zijn daar nog niet van overtuigd.

Toch hopen de ijsverenigingen wel weer iets te kunnen organiseren. Want het schaatsen op natuurijs wordt gemist.

Thom van Beek van ijsclub Het Eendennest uit Sprang-Capelle vertelt dat het met de coronamaatregelen niet makkelijk is om daadwerkelijk iets te organiseren. "We hebben het er onderling wel over gehad om iets te doen, maar we denken niet dat we zomaar open kunnen als het echt gaat vriezen."

"Carnaval is niet voor niets afgelast."

De mensen komen niet alleen om te schaatsen maar ook voor de gezelligheid, vertelt Van Beek. "En dat gaat nu gewoon niet. Als het een dag vriest en iedereen zou komen, dan wordt het veel te druk. Carnaval is niet voor niets afgelast."

Al heel lang is Jeroen Verhoeven van ijsvereniging De Wijde Alm uit Waardhuizen bezig met het aanleggen van een baan. "Maar de provincie heeft daar de rem op gezet."

Graag zou Verhoeven een tijdelijk baantje willen maken op het land. "Maar ook dan moet het echt goed vriezen en die sneeuw is dan niet echt handig."

"Maar echt iets organiseren, dat wordt lastig."

De 4-jarige dochter van Van Beek heeft nog nooit schaatsen op natuurijs gezien. "Voor de meeste mensen is dat oer-Hollandse gevoel weg", merkt hij op. "Dat is echt zonde."

Verhoeven heeft nog een plan B liggen. "Als het echt goed gaat vriezen, dan loop ik gewoon mijn tuin in om het ijs te checken. Ik woon naast het water dus als het veilig genoeg is, kunnen we hier misschien nog schaatsen. Maar echt iets organiseren, dat wordt lastig."

