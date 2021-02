Bodhi (4) is door kanker half verlamd: actie Mike Weerts levert 30.000 euro op

De 4-jarige Bodhi is onder zijn middel verlamd. vergroot

Bodhi is pas vier jaar oud maar leeft al twee jaar met een hersentumor. Tot overmaat van ramp heeft de kanker ook een dwarslaesie veroorzaakt. Om Bodhi kind te laten zijn, moeten zijn ouders hun huis en tuin fors verbouwen. Maar ja, dat geld hebben ze niet. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon: acteur Mike Weerts is een crowdfundingsactie gestart.

Bodhi laat zich niet door niets uit het veld slaan. Hij is een uitermate vrolijk en levenslustig kereltje, zegt zijn moeder Liesa Broeren (32). Wel merkten zij en haar man Maikel (37) dat er iets mis wat met hun zoontje. “Toen hij een jaar oud was bewoog hij anders en kreeg hij vage klachten tijdens het zitten en staan. Hij had duidelijk pijn, maar was te klein om te praten.”

Vanaf zijn middel verlamd

Liesa en Maikel kregen te horen dat Bodhi een hersentumor had. De tumor zat niet in zijn hoofdje, maar wat lager, tussen zijn schouderbladen. Helaas werd het heftige nieuws snel heftiger. Bodhi werd geopereerd, kreeg chemokuren en moest daarna weer worden geopereerd. Na de laatste operatie bleek de tumor zo hard gegroeid dat belangrijke zenuwen werden weggeduwd. Hij raakte vanaf zijn middel verlamd.

Deze aanpassingen zijn nog nodig aan het huis van Bodhi:

Wachten op privacy instellingen...

Vier maanden lang lag Bodhi in een revalidatiecentrum. “Een van ons tweeën was al die tijd bij hem”, vertelt Liesa. “Ook omdat we moesten leren hoe we hem voortaan moesten verzorgen. We hadden nog nooit een katheter in hoeven brengen, maar plotseling hoorde dat er allemaal bij.”

Eenmaal thuis realiseerden de ouders zich dat ze een huis hadden dat niet berekend was op een kind in een rolstoel. “Voor Bodhi zijn er zoveel frustrerende momenten op een dag. Hij kan bijvoorbeeld niet alleen naar buiten, want zijn rolstoel kan die drempels niet nemen. Maar ook kan hij de trap niet op naar zijn eigen kamertje. Daarnaast is de bestrating in de tuin te ongelijk voor zijn rolstoel.”

Crowdfundingsactie gestart

De ouders willen graag een aangepast kamertje voor Bodhi op de begane grond, met een badkamer waarin hij gemakkelijker verzorgd kan worden. Maar helaas zit dat er niet in. Voor Liesa en Maikel zijn zulke aanpassingen financieel niet haalbaar. “Ik heb mijn werk opgezegd om fulltime voor Bodhi te kunnen zorgen. We moeten het doen van één salaris, maar dat is niet genoeg”, zegt Liesa.

Mike Weerts, acteur en vader van een klasgenootje van Bodhi’s zusje, wilde gelijk iets doen toen hij het verhaal hoorde. “Je wil in actie komen zodat deze mensen voor hun zoontje kunnen blijven zorgen, zodat ze in hun eigen huis kunnen blijven wonen. En je wilt dat ze met hun gezin in een rolstoelbus op pad kunnen.”

Het gezin in de tuin. vergroot

'Hartverwarmend'

En zo geschiedde. Weerts startte een crowdfundingsactie die in korte tijd al bijna 30.000 euro heeft opgebracht. Het bedrag loopt nog altijd op. “Christel de Laat heeft opgeroepen om iedereen die nu toch geen carnaval kan vieren, elf euro te laten bijdragen”, vertelt Weerts. Het doel is uiteindelijk om 87.000 euro op te halen. “Maar we zijn ook heel blij als iemand bijvoorbeeld aanbiedt om die nieuwe aanbouw in de verf te zetten.”

Bodhi’s ouders zijn diep geraakt door alle steun. “Het is hartverwarmend”, zegt vader Maikel. “Iedereen leeft mee, een boodschap doen bij de supermarkt duurt soms een uur. Alle mensen kennen Bodhi intussen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.