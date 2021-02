ZooParc Overloon is 'leukste uitje van Brabant', de Efteling van heel Nederland

Kleine capibara's bij ZooParc Overloon (foto: ZooParc Overloon). vergroot

ZooParc Overloon is het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’ in 2021. En dat is bijzonder in een jaar waarin iedereen door het coronavirus er maar weinig op uit kan. De Efteling is uitgeroepen tot het leukste uitje van heel Nederland.

De verkiezingen worden ieder jaar georganiseerd door de ANWB. Ruim 80.000 mensen brachten hun stem uit op het Brabantse uitje dat zij het meest waarderen.

Goud voor de Efteling

De tweede prijs ging weer naar museum Klok & Peel in Asten. Het museum werd in 2020 ook tweede, maar sleepte in zowel 2018 als 2017 de eerste prijs binnen. De derde plaats was voor Dierenrijk in Mierlo.

Landelijk ging de Efteling er met het goud vandoor. En dat was niet voor de eerste keer. Het park werd zowel in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019 al uitgeroepen tot het leukste uitje van Nederland.

Zwaar jaar

Door de lockdown vond de uitreiking online plaats. Een aantal vertegenwoordigers van ZooParc ontvingen via die bijeenkomst een gouden beker. Een van hen parkmanager Roel Huibers. ''Het was natuurlijk een pittig jaar voor ons dus dit voelt echt als een kers op de taart. "We hebben veel gevraagd van ons personeel en onze bezoekers. Daarom voelt het wel extra bijzonder dat we deze prijs nu hebben gewonnen.’’

ZooParc scoorde op bijna alle onderdelen het hoogste cijfer. Denk aan klantvriendelijkheid van het personeel, de prijs-kwaliteitverhouding, de faciliteiten en het aanbod.

