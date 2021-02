Frank Lammers over nieuwe Ferry-film: ‘Geen onverstaanbare Belgen, wel onverstaanbare Brabanders'

Beeld uit het tweede seizoen van Undercover met Frank Lammers en Rico Verhoeven (foto: NyklyN/Undercover). vergroot

Frank Lammers is inmiddels bijna net zo bekend als Ferry Bouman, zijn personage in de Netflix-serie Undercover. Er komt zelfs een film aan: Ferry. Op Instagram legt hij uit wat we van de productie kunnen verwachten. "Wordt er wel genoeg Brabants gescholden?"

De film is een prequel. “We gaan zien hoe Ferry Ferry is geworden”, legt de acteur uit Mierlo uit. Dat betekent dat zijn geliefde Danielle een belangrijke rol speelt in de film – iets waar veel mensen volgens Lammers na seizoen twee van de serie erg benieuwd naar waren.

'Ferry kan niet zonder Brabant'

Op zijn Instagram-pagina licht Frank Lammers toe wat kijkers van de film kunnen verwachten. Lammers gaat in een filmpje een heuse checklist met veel gestelde vragen af. Opvallend veel vragen gaan over Brabant. Zoals: zit er genoeg Brabant in Ferry? “Ja natuurlijk”, zegt Lammers. “Want Ferry kan niet zonder Danielle, maar hij kan ook zeker niet zonder Brabant.”

Er waren volgens Lammers ook wat klachten over onverstaanbare Belgen in het tweede seizoen van Undercover. “Er zitten geen onverstaanbare Belgen in Ferry, wel onverstaanbare Brabanders. Dus, de ondertitelingsknop zit nog steeds rechtsonder.” En wordt er wel genoeg Brabants gescholden? “Godnondeju, zeker wel!”

Wanneer de film precies op Netflix te bewonderen is, laat Lammers overigens in het midden. Wel is inmiddels duidelijk dat er óók een derde seizoen van Undercover zelf zal volgen.

