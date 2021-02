PSV moet Götze en Gakpo toch nog langer missen: ‘Kans groot dat ze er ook tegen Ajax niet bij zijn’

Mario Götze tijdens zijn presentatie bij PSV (foto: ANP). vergroot

PSV moet het zaterdag (FC Twente-thuis) en naar alle waarschijnlijkheid ook woensdag (Ajax-uit, beker) nog altijd stellen zonder Mario Götze en Cody Gakpo. Het duo traint nog altijd individueel na hun blessures. PSV-trainer Roger Schmidt schat de kans zeer klein in dat de twee op korte termijn weer kunnen spelen.

En dat is opnieuw een domper voor PSV. De laatste weken moeten de Eindhovenaren het al stellen zonder de creativiteit van zowel Götze als Gakpo en met de topwedstrijden die februari met zich meebrengt is de inbreng van het duo toch zeer welkom.

“Ze gaan morgen en woensdag waarschijnlijk niet spelen”, vertelde Schmidt op de persconferentie voorafgaand aan PSV-FC Twente. “Ik weet het niet voor 100 procent zeker, maar ik ga er niet vanuit. Er is niets mis met ze, maar ze zijn nog individueel aan het trainen en na een paar weken lang blessureleed is het beter om wat groepstrainingen mee te doen voor je een wedstrijd gaat spelen. Het zou niet slim zijn om ze nu meteen te laten spelen. Natuurlijk willen we graag winnen, maar we hebben nog meerdere grote wedstrijden op de planning staan en dan hebben we ze ook hard nodig.”

Cody Gakpo is op dreef dit seizoen (foto: OrangePictures).

Te gehaast

De Duitse oefenmeester blikte ook nog eens terug op de verloren topper met Feyenoord. Volgens Schmidt heeft PSV het de Rotterdammers veel te makkelijk gemaakt. “Ik heb het nog eens goed geanalyseerd en ik ben nog steeds van mening dat we daar gewoon hadden kunnen winnen.”

“We waren alleen, zeker in de eerste helft, te gehaast aan de bal en dan maak je onnodige fouten", gaat Schmidt verder. "We gaven te veel ruimte weg. Soms zag ik dat spelers misschien wel te gemotiveerd waren om de bal te veroveren, waardoor ze hun positie vergaten. We moeten wat slimmer worden op tactisch gebied.”

Volgens Schmidt moet zijn ploeg nu lering trekken uit die verloren topper, voor het duel met FC Twente. “We hebben zondag verloren en we kunnen die punten niet meer krijgen. Maar tegen Twente wordt het ook een lastig duel. Ze spelen met veel intensiteit en spelen goed voetbal. Het verbaast me dat ze niet nog meer punten hebben behaald tot nu toe, want ik vind ze voetballend gezien één van de betere ploegen in Nederland."

Even rust

De afgelopen week was PSV voor het eerst sinds een maand tijd doordeweeks weer eens wedstrijdvrij. En die tijd heeft Schmidt samen met zijn staf niet besteed aan extra trainingen voor de spelers. “Nee, we hebben drie dagen vrij gehad omdat wij denken dat het voor nu belangrijker is dat iedereen zowel fysiek als mentaal weer helemaal fris is. De spelers hadden even rust nodig. Normaal zou je veel gaan trainen, maar na het drukke schema in januari was dit beter.”

