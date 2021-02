Moeder waarschuwt: 'Pas op voor gameverslaving in coronatijd'

Dochter geeft duizenden euro's aan spel, zonder moeder het weet. vergroot

Het gevaar van een gameverslaving ligt op de loer, juist nu in een lockdown. Daarvoor waarschuwt Linda uit Helmond, haar dochter had voor corona weinig met computerspellen, nu gaf ze er duizenden euro’s aan uit.

Rob van Kaathoven Geschreven door

Dat deed de alarmbellen rinkelen. Linda wam er achter dat er bijna 2000 euro op haar rekening ontbrak. “Er was zeventien keer ruim honderd euro afgeschreven.” Dochter (12) speelde het spel Roblox, in dat spel kan je onder meer accessoires kopen, dat deed ze stiekem meerdere keren.

Van amper interesse, naar de hele dag door spelen

De interesse voor spelletjes was er voor corona losbarstte nog maar weinig. “Ze was altijd op pad, veel bij vriendinnetjes of in het park”, vertelt Linda. Het sociaal leven van haar dochter viel dus weg. “Ze zat veel op haar kamer en ik dacht dat zo’n spel vrij onschuldig was.” Dat beeld werd hard naar fabeltjesland verwezen toen er behoorlijke bedragen uitgegeven werden in het spel.

Het begrip gameverslaving gaat volgens de officiële definities wat ver in dit geval. Volgens de verslavingsdeskundigen ligt bij een gameverslaving verwaarlozing op de loer, lijdt het sociaal leven eronder en spelen ook sombere gevoelens een rol. Zover gaat het bij dochter Britt nog niet. Toch is ze er veel mee bezig,

Dromen over het computerspel

“Natuurlijk zijn we met haar gaan praten, dat dit echt niet kon. Ze vertelde dat ze zelfs droomt over het spel.” Linda wil vooral waarschuwen voor het gevaar van spelletjes.

Linda heeft hulp ingeschakeld om het geld terug te krijgen. De aankopen zijn zonder toestemming van een volwassene, door een minderjarige gedaan. Het spel is van alle tablets, computers en telefoons verwijderd.

Deskundigen van het Trimbosinstituut zien de effecten van corona ook. Cijfers over verslavingen zijn er niet, maar wel is duidelijk dat er tijdens corona vijftig procent meer gegamed wordt. Of dat later voor problemen gaat zorgen, of dat het weer naar het normale niveau terugzakt na corona, is nog niet te zeggen.

De namen van de moeder en de dochter in dit artikel zijn veranderd. Ze willen graag anoniem blijven. De namen zijn bekend op de redactie.

