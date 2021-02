Eimardo van Engelen wil dartsdroom na 10 jaar opnieuw leven inblazen: ‘Deze kans moet ik pakken’

Foto: Orange Pictures vergroot

Eimardo van Engelen. Zegt die naam je iets? Zo’n tien jaar geleden timmerde Van Engelen hard aan de weg om richting de top van de dartswereld te komen. Maar hij was het vele reizen beu, stopte met professioneel darten en koos voor zijn familie. Nu begint het toch weer te kriebelen en wil hij zich tijdens de PDC Q-school laten zien.

De 37-jarige inwoner van Grave was tot 2012 vaak te zien op verschillende internationale dartstoernooien. Hij borg zijn pijlen toen op om meer thuis te zijn. “Ik was net mijn vrouw getrouwd en merkte gewoon aan mezelf dat ik het vele reizen niet meer trok”, aldus Van Engelen.

Op het moment van stoppen, behoorde Van Engelen tot de 40 beste darters van dat moment bij de British Darts Organisation. Hij begon als 14-jarige jongen met darten en merkte al snel dat hij talent had. “Zelf had ik dat eerst niet echt door, maar verschillende mensen zagen dat ik een vrij makkelijke worpstijl had. Op een gegeven moment merkte ik dat ik scorend wel steeds beter begon te gooien. En uiteindelijk gooide ik na een aantal jaar in de Super League, het hoogste competitieniveau in Nederland.”

Bij Van Engelen thuis hing altijd al wel een dartbord. “Mijn vader en broer gooide al wel eens. Maar voor mij begon het pas echt toen ik Van Barneveld wereldkampioen zag worden op Frimley Green. Een paar maanden daarna kreeg ik voor mijn verjaardag mijn eerste pijltjes en sindsdien ben ik steeds meer gaan gooien.”

Eigenlijk vond Van Engelen het wel prima hoe het ging zonder het internationale darten. Hij gooide verschillende competities en leuke toernooitjes in Nederland en was lekker veel thuis. Maar doordat Van Engelen bij een ander bedrijf ging werken per 1 december, begon het toch weer te kriebelen.

“Mijn nieuwe baas ken ik goed van het darten. Hij stelde voor om ons in te schrijven voor de Q-school. Daar werd ik eigenlijk al enthousiast van. Ik heb het er thuis over gehad, omdat ik het gevoel had dat ik deze kans moest aangrijpen. Ik ben gesetteld en ik kan me helemaal focussen op het darten. Mijn vrouw dacht er precies zo over. Het is fijn dat je familie achter je staat, ook al weet je dat ik wel eens opnieuw heel veel van huis kan gaan zijn als het me lukt om een tourcard te veroveren.”

In het Duitse Niedernhausen strijden de komende twee weken ruim 260 darters om een tourkaart op de PDC Qualifying School (Q-school), waarmee je mag deelnemen aan de Players Championship-toernooien en de kwalificaties voor de grote televisietoernooien.

Maar zo ver is het nog niet. Allereerst moet Van Engelen fase 1 door komen. En vanaf 14 februari wacht dan eventueel nog de Final Stage van de Q-school. “Ik denk dat mijn ervaring van jaren geleden toch nog van pas kan komen. Natuurlijk ben ik een beetje gespannen. Maar als ik mijn beste spel kan laten zien, maak ik zeker kans. Ik kijk er heel erg naar uit en heb er bovenal heel veel zin in.”

