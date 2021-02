Brabanders moeten in 2030 drie jaar ouder worden... maar hoe dan?

Foto: ANP vergroot

Hoe bereik je dat de levensverwachting van de Brabanders in 2030 met drie jaar is toegenomen? Provinciale Staten spraken er vrijdag over. Tijdens de discussie over gezondheid bleek een scheidslijn tussen links en rechts over hoe dat doel te bereiken. Er ontstond zelfs een fittie tussen enerzijds GroenLinks en anderzijds PVV en FvD.

Het begon toen Tanja van de Ven van het CDA zei dat er nog veel werk aan de winkel is om Brabant gezonder te maken. Jade van der Linde (GL) wilde weten of er voor het CDA daarbij taboes zijn zoals bijvoorbeeld het inkrimpen van de veestapel. Volgens Van de Ven zijn er geen taboes.

Migratie en luchtkwaliteit

Maikel Boon van de PVV sprong er direct in. Volgens zijn partij mag er dan ook geen taboe zijn op het stoppen van migratie die volgens Boon bijdraagt aan belasting de luchtkwaliteit. De voorzitter van de vergadering kapte dat af en Van der Linde wilde de discussie niet aangaan. Dat kwam haar op een verwijt van Frans Duijs van Forum voor Democratie. “Voor ons zijn er geen taboes, jammer dat die er voor GroenLinks wel zijn,” zei hij.

Het leidde af van waar het om ging, namelijk de vraag wat kan de provincie doen om de gezondheid van Brabanders te bevorderen, zodat de drie verloren levensjaren in 2030 teruggewonnen zijn? Gedeputeerde Staten willen daar een plan voor maken en de fracties mochten vertellen wat daar in moet staan. Probleem is dat gezondheid vooral een zaak van rijk en gemeente zijn en niet zozeer van de provincie.

Gezondheid is overal

In het provinciehuis wordt vooral bij alles wat er wordt gedaan, gezorgd dat gezondheid een rol speelt. Gedeputeerde Lemkens wil daar op inzetten in plaats van gezondheid als uitgangspunt nemen bij alles wat er wordt bedacht. Lemkens: “Er is ruimte om overal gezondheid in te brengen als een belangrijk. Daar komt nog bij dat er geen geld is voor een apart gezondheidsbeleid. Daar gaat u als Staten over.”

Er waren twee stromingen. De ene vindt het prima zoals het nu gaat. Coalitiepartij Forum voor Democratie was daar het meest uitgesproken in: “Schoenmaker blijf bij je leest. Laat verantwoordelijkheid waar die ligt,” aldus Duijs.

Aan de linkerzijde was een groep die vond dat de provincie een stapje extra moet zetten. “Als we niks extra doen dan is dit alleen voor de bühne. Gezondheid moet zwaarder wegen. Hoe denkt u anders die levensverwachting omhoog te krijgen,” aldus van der Linde.

Corona

Henry Liebregst van 50Plus: “Mevrouw Lemkens zegt dat de provincie een coördinerende rol gaat spelen. En dan? Er gebeurt veel te weinig aan de vuile lucht die schadelijk is voor de gezondheid. Wat gaat u doen om dat aan te pakken?”

“Wij moeten niet op het terrein van de gemeente komen,” zei Lemkens. Wij kunnen stimuleren en coördineren, maar wat kunnen verder doen. Dat vind ik zelf best moeilijk. Maar nu gezondheid als gevolg van corona onder een vergrootglas ligt, moeten we er wel meer over nadenken. Dat geldt ook voor de psycho-sociale problemen als gevolg van de corona. Wie moet daar iets aan doen. Dat is een interessante discussie”.

Volgens Liebregts is sinds de coronacrisis gezondheid geen vanzelfsprekendheid meer. “Brabanders zijn nu bereid daar iets extra’s voor te dien. Dat moet de provincie ook doen,” aldus Liebregts.

