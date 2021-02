Brabantse ‘gekkies’ zitten klaar om naar de Superbowl te kijken: 'We zijn samen alleen'

Colin Hansen thuis in Eindhoven helemaal klaar voor de Superbowl vergroot

Meer dan 100 miljoen mensen kijken komende nacht naar de Superbowl. De finale van het American Football-seizoen trekt ook vele nachtelijke ‘gekkies’ uit Brabant. Zo gaat het hele team van Eindhoven Raptors voor de buis zitten voor het duel tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs.

Colin Hansen (27) uit Eindhoven is wide receiver van de Raptors en bij hem moet alles wijken voor de Superbowl.

Hoe gek ben je?

“Goed gek! We hebben bij mij thuis een keer met vrienden gezeten voor de Formule 1. Daarna heb ik ze hier gehouden om American Football te kijken. Twee en een half uur lang heb ik mijn mond niet gehouden en ze uitleg gegeven over alles wat met football te maken heeft. Deze sport heeft mijn hart gestolen.”

Waar is liefde vandaan gekomen?

“Het is een sport die je echt samen moet doen. Het is niet zoals voetbal dat één speler het team meetrekt. Je moet bij American Football zo op elkaar kunnen vertrouwen dat het ongekende broederschappen oplevert. Die komen in geen enkele andere sport voor.“

Hoe leef je naar vanavond toe?

“Ik heb het hele seizoen op de voet gevolgd. Ik weet aardig waar ieders sterktes en zwaktes liggen. En ik heb recepten opgezocht om Buffalo Wings te maken. Ik ga er een echte Superbowl-avond van maken ondanks dat we thuis moeten zitten.”

De Superbowl kijk je het best in een grote groep. Nu is er het coronavirus en moet je alleen kijken. Kan dat wel?

“Nee, ik heb mij teamgenoten.”

Dat mag helemaal niet!

“Dat klopt. Wat we doen is dat we een eigen online server hebben waar we met elkaar kunnen praten en lachen. We zijn samen alleen.”

Met hoevelen zijn jullie dan?

“Ruim 30 man zijn er zeker op de been.”

Zijn jullie allemaal ‘gekkies’ want het is nacht en maandag is een werkdag?

“Vul dat zelf maar in.”

Sportief gezien, wat gaat het worden?

“Het wordt spannend, maar de Kansas City Chiefs gaan winnen. Hun quarterback Patrick Mahomes gaat vanavond de legende Tom Brady van de Buccaneers passeren. En Mahomes heeft meer spelers om zich heen die hij als wapen kan gebruiken.”

Wachten op privacy instellingen...

De wedstrijd begint om middernacht en is te zien bij ESPN en gratis op BBC 1.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.