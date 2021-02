Celstraffen geëist voor tieners die Aldi overvielen met nepwapen

De Aldi aan de Allerheiligenweg in Breda zaterdagavond (foto: Tom van der Put / SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Twee tieners (13 en 17) die verdacht worden van de overval op een Aldi aan de Allerheiligenweg in Breda, verdienen jeugddetentie, vindt het OM. Maar omdat ze al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer terug de cel in als de rechter meegaat in de straf. Ook wil de Officier van Justitie dat ze taakstraffen gaan uitvoeren.

Tijdens de overval zou een van de tieners een kassière met een nepwapen hebben bedreigd. De officier vindt daarom ook dat de jongens haar een schadevergoeding van 1800 euro moeten betalen.

Naast de twee jongens verschenen ook twee mannen van 19 en 24 voor de rechter. Zij worden ervan verdacht dat ze buiten in een vluchtauto zaten te wachten terwijl hun jongere kompanen de winkel overvielen.

Precies op het moment dat een van de buurtbewoners de mannen in de auto aansprak, kwamen twee jongens hard aangerend en doken de wagen in. Volgens een woordvoerder van OM is het mede dankzij de oplettendheid van de buurt dat de auto zo snel kon worden aangehouden.

Alle verdachten komen uit dezelfde wijk en het OM vermoedt dat de mannen de kinderen op straat hebben geronseld om de overval te plegen.

Tijdens het moment van de aanhouding zaten er drie mensen in de auto. De man van 19 was eerder uitgestapt, maar had zijn mobiel achtergelaten. Zelf zegt hij niets met de zaak te maken te hebben. Hij wordt door de Officier van Justitie dan ook aangewezen als hoofdverdachte. Tegen hem is dertig maanden cel geëist. Hij heeft al een flink strafblad. Tegen de jongen van 24 wordt 24 maanden cel gevorderd.

Alleen de jongste van het stel bekent ook daadwerkelijk medeplichtig te zijn. De Officier van Justitie vroeg de rechter om hem een voorwaardelijke jeugddetentie van 198 dagen op te leggen, waarvan 180 voorwaardelijk. Omdat de jongen ook al zo'n twee weken in voorhechtenis heeft gezeten, hoeft hij niet meer terug de cel in. Wel hangt hem nog een taakstraf boven het hoofd van 90 uur.

Tegen de jongen van 17 is ook een voorwaardelijke celstraf geëist. Voor hem zijn het 192 dagen waarvan 180 voorwaardelijk. Met aftrek van het voorarrest zal ook hij niet meer terug hoeven naar de gevangenis. De Officier van Justitie wil dat hij 150 uur taakstraf uitvoert.

