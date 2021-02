Justitie wil 67000 euro van politiemol Mark M. voor het verkopen van geheime informatie

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch in een zogeheten ontnemingsprocedure ruim 67.000 euro gevorderd van 'politiemol' Mark M. uit Weert. De voormalige politieman verkocht jarenlang informatie uit politiesystemen aan criminelen.

In de strafzaak werd M. daarvoor veroordeeld tot vijf jaar cel. Daarnaast stelde justitie een financieel onderzoek in, om het door M. verdiende geld te kunnen opeisen. Dat onderzoek heeft niet geleid tot een exacte vaststelling van M.'s criminele verdiensten. Het Openbaar Ministerie heeft daarom berekend hoeveel meer M. heeft uitgegeven dan hij uit legale bron kan verklaren. M. leidde volgens het OM een luxe leven en deed allerlei grote uitgaven die zijn politiesalaris ver te boven gingen.

Fout justitie

M. liep in 2015 tegen de lamp. In 2018 kwam hij door een fout van justitie vrij. Hij vertrok vervolgens naar Oekraïne. Zijn proces in hoger beroep heeft hij daar via een videoverbinding bijgewoond. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland om zich te laten insluiten. De man heeft altijd ontkend dat hij informatie heeft verkocht. Er loopt nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad.