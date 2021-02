Stem hier op het mooiste carnavalsmoment ooit

Welk historisch carnavalsmoment vindt Brabant nou het allermooiste? Omroep Brabant hakt voor eens en altijd de knoop door - en jij hakt mee.

De allermooiste herinneringen zijn alvast geselecteerd en teruggebracht naar een prachtlijstje van 22. De keuze is reuze: van Betty’s fameuze recepten tot geniale tonpraoters en heerlijke hosmuziek.

Stemmen maar!

Maar wat is nou écht het aller-, allermooiste carnavalsmoment? Misschien wel de Carpool Karaoke met Lamme Frans? Of verslaggever Maud die (tevergeefs) meedoet aan een zeepkistenrace in Peelleuterrijk?