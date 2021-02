Ruime zege van TOP Oss op tiental uit Alkmaar, FC Eindhoven onderuit tegen Go Ahead Eagles

TOP Oss had vrijdagavond geen kind aan Jong AZ. De ploeg uit Alkmaar moest al na vier minuten met tien man verder na een rode kaart. TOP Oss profiteerde daar gretig van en won met 6-0. Drie doelpunten daarvan kwamen op naam van Mart Remans. FC Eindhoven verloor met 0-2 van Go Ahead Eagles en komt niet dichter bij de bovenste helft van de ranglijst.

TOP Oss - Jong AZ Jong AZ moest al na vier minuten met tien man verder nadat Jorn Berkhout de doorgebroken Mart Remans had neergehaald. Remans scoorde halverwege de eerste helft twee keer kort na elkaar: 2-0. TOP Oss zette Jong AZ stevig onder druk en dat resulteerde na een half uur in een derde treffer voor TOP Oss. Philippe Rommens tekende met een fraai afstandsschot voor de 3-0 stand.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles

In de eerste helft kreeg FC Eindhoven enkele mogelijkheden om de score te openen, maar kreeg de bal niet voorbij doelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer vond wel het net. Op slag van rust zette Sam Beukema de bezoekers op een 0-1 voorsprong.