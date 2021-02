Ruime zege van TOP Oss op tiental uit Alkmaar, nederlagen voor FC Eindhoven en Jong PSV

Mart Remans (2e van L.) scoort voor TOP Oss (foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss had vrijdagavond geen kind aan Jong AZ. De ploeg uit Alkmaar moest al na vier minuten met tien man verder na een rode kaart. TOP Oss profiteerde daar gretig van en won met 6-0. Drie doelpunten daarvan kwamen op naam van Mart Remans. FC Eindhoven verloor met 0-2 van Go Ahead Eagles en komt niet dichter bij de bovenste helft van de ranglijst. Jong PSV verloor in Kerkrade tegen Roda JC met ruime cijfers 5-1.

TOP Oss - Jong AZ

Jong AZ moest al na vier minuten met tien man verder nadat Jorn Berkhout de doorgebroken Mart Remans had neergehaald. Remans scoorde halverwege de eerste helft twee keer kort na elkaar: 2-0. TOP Oss zette Jong AZ stevig onder druk en dat resulteerde na een half uur in een derde treffer voor TOP Oss. Philippe Rommens tekende met een fraai afstandsschot voor de 3-0 stand.

Na rust bouwde de ploeg van trainer Klaas Wels de voorsprong verder uit naar 6-0. Philippe Rommens, Mart Remans en debutant Livio Milts scoorden nog voor de Ossenaren.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles

In de eerste helft kreeg FC Eindhoven enkele mogelijkheden om de score te openen, maar kreeg de bal niet voorbij doelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer vond wel het net. Op slag van rust zette Sam Beukema de bezoekers op een 0-1 voorsprong.

Kort na rust vergrootte Antoine Rabillard de voorsprong voor de bezoekers: 0-2. Na een kwartier ging Maarten Peijnenburg onderuit in het strafschopgebied. Scheidsrechter Nagtegaal wilde echter niet aan een strafschop. In het resterende deel waren er nog kansen voor Jort van der Sande en Brian de Keersmaecker maar die wisten ook niet te scoren.

Valentino Vermeulen (l.) probeert een schot van Sam Hendriks te blokken (Foto: Orange Pictures). vergroot

Roda JC - Jong PSV 5-1

Na ruim een kwartier spelen keek Jong PSV al tegen een 2-0 achterstand aan. De Duitse spits Patrick Pflücke maakte beide doelpunten. Kort na rust was het Thijmen Goppel die met een bekeken stiftbal de thuisploeg op een 3-0 voorsprong zette. Met een fraai schot in de bovenhoek schoot Fabian Serrarens de 4-0 op het scorebord. Danny Bakker maakte nog de vijfde treffer voor de Limburgers. Tussendoor redde Fodé Fofana de Eindhovense eer.

Benji Bouchouari (L. Roda JC) in duel met Jeremy Antonisse (r. Jong PSV) Foto: Orange Pictures vergroot

