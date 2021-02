Gewapende overval op filiaal Kruidvat in Boxmeer, dader gaat er op de fiets vandoor

Een jongeman heeft vrijdagavond rond halfzeven het filiaal van het Kruidvat aan de Steenstraat in Boxmeer overvallen. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen. Niemand is gewond geraakt.

Bij de overval is iets buitgemaakt, maar wat is nog onduidelijk. Na de overval ging de dader er op een fiets vandoor. In een Burgernetmelding roept de politie op de jongeman niet zelf te benaderen. Boven het centrum van Boxmeer cirkelt een politiehelikopter.