Code oranje vanwege hevige sneeuw zondag, ANWB waarschuwt om niet de weg op te gaan

Het KNMI geeft de zogeheten code oranje af voor zondag in bijna het hele land met uitzondering van het noorden vanwege hevige sneeuwval. De waarschuwing voor extreem weer geldt vanaf 00.00 uur zondag, aldus een woordvoerster.

Zaterdagavond bereikt een neerslaggebied het zuiden. Al vrij snel gaat de regen in het zuiden en midden over in sneeuw, in het zuidoosten is eerst ook ijzel mogelijk. "De sneeuwval zal zich in de nacht naar zondag noordwaarts uitbreiden. Zondag overdag houdt de sneeuwval aan, in totaal valt er op veel plaatsen 5-10 cm. In combinatie met een stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht, waardoor de sneeuw kan opwaaien en er sneeuwduinen ontstaan."