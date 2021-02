Politie grijpt in bij 'protest voor de vrijheid' in Tilburg

De politie greep in. vergroot

In het Wilhelminapark in Tilburg is vrijdagavond een 'protest voor de vrijheid' gehouden. Zo'n tachtig demonstranten liepen rond acht uur met fakkels van het Wilhelminapark naar de Spoorlaan.

De actievoerders zijn het niet eens met de coronamaatregelen die door de regering worden opgelegd.

De groep werd op de Spoorlaan tegengehouden door de Mobiele Eenheid. De demonstranten liepen daarna terug naar het Wilhelminapark. In het park sprak de politie met de organisatie van de tocht.

Ook zou er iemand zijn aangehouden. Waarom die persoon is aangehouden, is niet duidelijk.

