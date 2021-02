Huis aan de Colijnstraat in Oss beschoten, niemand gewond geraakt

Een huis aan de Colijnstraat in Oss is vrijdagavond rond kwart voor tien beschoten. De bewoners van het huis waren thuis maar raakten niet gewond.

Buurtbewoners dachten bij het horen van de knal aan vuurwerk. Maar toen ze gingen kijken, zagen ze een kogelgat in het rolluik. Agenten hebben de kogelhuls veiliggesteld. De aanleiding voor het voorval is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

'Enorm veel politieactiviteit'

Kort na het voorval cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven de wijk. Volgens een ooggetuige was er 'enorm veel politieactiviteit' rond de Talmastraat en in de tuin van een huis aan de Gerbrandylaan. "Maar wat dit met het schot op het huis aan de Colijnstraat te maken heeft, is niet duidelijk."