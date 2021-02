Woning in de Colijnstraat in Oss beschoten, niemand gewond geraakt

Politie bij het beschoten huis (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een woning in de Colijnstraat in Oss is vrijdagavond rond kwart voor tien beschoten. Volgens een politiewoordvoerder is er niemand gewond geraakt.

Bij de schietpartij is een rolluik vernield. Agenten hebben de kogelhuls veiliggesteld. De aanleiding voor het voorval is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Het beschoten rolluik (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)es vergroot

