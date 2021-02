Man uit Geldrop aangehouden, doorbraak in 24 jaar oude moordzaak

Els Slurink werd 24 jaar geleden vermoord. Foto: ANP vergroot

De politie heeft vrijdag een 44-jarige man uit Geldrop aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer weet van de moord op de in 1997 omgekomen psychologe Els Slurink.

Malini Witlox Geschreven door

De verdachte zit 'in alle beperkingen', zo meldt RTV Noord. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Hij was 20 toen de vrouw dood gevonden werd in haar woning.

Wat de rol van de 44-jarige man bij Slurinks dood is geweest, kan de politie niet zeggen. De cold case werd drie weken geleden heropend, het is de eerste aanhouding in de zaak volgens RTV Noord.

De 33-jarige klinisch psychologe Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar benedenwoning aan het Van Brakelplein in de Zeeheldenbuurt in Groningen. Het slachtoffer, dat onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart.

Tijdens het onderzoek is mannelijk DNA aangetroffen onder een van de nagels van het slachtoffer. In haar achtertuin werden schoenafdrukken van legerkisten gevonden. Een dader werd nooit gevonden.

Opsporing Verzocht

Via Opsporing Verzocht bracht de politie de zaak in januari opnieuw in de publiciteit. Zo werden de broer en zus geïnterviewd over hun zus. Ook werden in Groningen verschillende posters opgehangen. "Het is nooit te laat om te praten", was de boodschap.

Er kwamen 140 tips binnen naar aanleiding van de tv-uitzending over de moord. Meerdere tipgevers gaven ook namen door.

Inbreker

Hoewel de recherche lange tijd uitging van een persoonlijk motief, wordt inmiddels sterk rekening gehouden met het scenario dat Slurink haar moordenaar niet heeft gekend. De politie acht het aannemelijker dat ze om het leven is gebracht door een insluiper, bijvoorbeeld een inbreker of een dader met een seksueel motief.

Voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

