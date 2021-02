Sven van Beek moet wennen aan degradatievoetbal met Willem II: 'In Eredivisie blijven is een prijs'

Sven van Beek met Görkem Saglam op weg naar het trainingsveld. vergroot

Sven van Beek kreeg zondagavond een verrassend telefoontje van Zeljko Petrovic. De vraag was simpel: of hij naar Willem II wil komen. De verdediger had meer opties, ,aar het gevoel bij de trainer én de club was goed. En zo geschiedde: na vijftien jaar Feyenoord is Sven van Beek vanaf nu Willem II-speler.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Met een lach op zijn gezicht loopt hij vrijdag naar het trainingsveld. “Ik heb het goed naar mijn zin”, zegt de verdediger na drie trainingsdagen in Tilburg. “Ik ben goed opgevangen door de jongens binnen de club, ook door de stafleden. Het is natuurlijk wel even wennen als je na lange tijd voor een club naar een andere club gaat. Maar ik heb er echt superveel zin in.”

Sven van Beek na lang blessureleed klaar om te vlammen bij Willem II.

Veel jonge voetballers dagdromen doordeweeks over hoe ze op zaterdag een heldenrol vervullen. Ook Van Beek heeft als ervaren speler de afgelopen dagen het duel met ADO Den Haag in gedachten al gespeeld. “Natuurlijk ga je dingen visualiseren", zegt hij. "En dan hoop je dat die wens ook uit gaat komen."

"Ik heb lang uitgekeken naar het spelen van wedstrijden, ik hoop dat het gewoon doorgaat."

Of dat zondag gaat gebeuren is de vraag. Door de weersvoorspellingen staat er nu nog een groot vraagteken achter het doorgaan van Willem II-ADO Den Haag. Toch hoopt Van Beek gewoon te kunnen voetballen zondag, net als Petrovic. “In een winnende flow wil je snel spelen. En misschien is het gevoel van spanning ook een beetje weg na twee weken", zegt de trainer, die als assistent van Feyenoord dit seizoen al samenwerkte met Van Beek.

Van Feyenoord naar Willem II: het is op dit moment een flinke stap. Degradatievoetbal spelen is nieuw voor bijna iedereen binnen de Tilburgse club - ook voor Van Beek. “Heel eerlijk gezegd heb ik er geen ervaring mee, normaal voetbal ik voor de bovenste plekken. Het is ook wel weer mooi. Voor ons is het nu een prijs om in de Eredivisie te blijven. We moeten als team bij elkaar komen en het zondag gelijk laten zien.”

"Het is niet halleluja alleen maar naar voren, het gaat wel om de drie punten."

Petrovic weet nog niet of hij tevreden zal zijn zonder drie punten. "Maar we gaan natuurlijk wel voor de winst. Ik ben een trainer die altijd praat over winnen. En daar moet wel een beetje voetbal bij zitten, anders ben je geen Nederlandse trainer. Maar we moeten geen gekke dingen doen, dan brengen we onszelf in de problemen. Moet een bal in de tribune, dan moet die bal in de tribune.”

Die opdracht geeft de Willem II-trainer Van Beek ook mee, want net als doelman Aro Muric krijgt hij zondag meteen een basisplaats. “Daar ga ik niet moeilijk over doen, die gaan gewoon spelen.”

Zeljko Petrovic over de gevolgen die de komst van Van Beek heeft voor Jordens Peters.

