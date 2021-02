Zwaargewonde bij ongeluk in Oostelbeers, bestelbus raakt boom en belandt in sloot

Het ongeluk in Oostelbeers gebeurde rond zes uur zaterdagochtend (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

De bestuurder van een bestelbus is zaterdagochtend zwaargewond geraakt nadat die met het busje een boom raakte langs de Langereijt in Oostelbeers en vervolgens in een sloot terechtkwam. Vanwege de ernst van de situatie werd een trauma-arts opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur zaterdagochtend.

Het slachtoffer moest door de brandweer uit de bestelbus bevrijd worden en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De weg tussen Oirschot en Oostelbeers werd vanwege het ongeluk deels afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

De bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Foto: Sander van Gils/SQ Vision).

