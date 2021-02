Automobilist seint met groot licht en alarmlicht naar surveillerende agenten en verrast hen compleet

Agenten die vrijdagnacht aan het surveilleren waren in het gebied rond Breda, Etten-Leur, Prinsenbeek, Zundert en Rijsbergen werden vrijdagnacht compleet verrast door een automobilist. Die knipperde hevig met groot licht en de alarmlichten van zijn auto toen die de agenten zag.

Worstenbroodjes

Hij bleek bakker te zijn. Hij wilde 'de politiemensen die de straten vrij houden van gespuis en criminelen' een hart onder riem steken. "Hij gaf ons een paar verse worstenbroodjes en zei ons dat we dit dik verdienden vanwege al ons goede werk", laat een van de betrokken agenten weten. "Midden in de nacht, tijdens de surveillanceronde. Is dat niet geweldig?"