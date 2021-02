Verwarde man vernielt auto's in Tilburg

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man heeft vrijdagavond meerdere auto's beschadigd in de omgeving van de Goirkestraat in Tilburg. Een getuige zag de man rond kwart over elf bezig en waarschuwde de politie.

De man zou hard tegen verschillende auto’s zijn gelopen. De getuige gaf een goed signalement door van de verdachte. Op basis daarvan konden agenten deze man aanhouden bij het Bart van Peltplein.

Hevig verzet

De man verzette zich hevig toen hij door agenten naar het politiecellencomplex werd gebracht. Het blijkt te gaan om een 25-jarige Poolse man zonder vaste woonplaats. Hij is vastgezet. "Omdat de man behoorlijk verward gedrag vertoonde, is een GGD-arts gewaarschuwd", laat een politiewoordvoerder weten.

Mensen die in de omgeving van de Goirkestraat en het Bart van Peltplein wonen en wiens auto schade heeft opgelopen, wordt aangeraden aangifte te doen.

Agenten zagen vrijdagavond onder meer een auto met een Frans kenteken die zwaar beschadigd was door de Poolse man. Zij konden de eigenaar van deze auto niet achterhalen. Daarop is een briefje bij deze auto achtergelaten met het verzoek aan de eigenaar om aangifte te doen van de vernieling.

