Bejaarde man met geweld beroofd in zijn appartement

Een bejaarde man is vrijdagavond met geweld beroofd in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart voor elf in de flat aan de Paduastraat waar hij woont.

Het slachtoffer deed de voordeur van zijn appartement open nadat er werd aangebeld. Vervolgens werd hij hardhandig opzij geduwd en kwam een man die hij niet kent zijn huis binnen. Deze man pakte vervolgens de telefoon van het hevig geschrokken slachtoffer af en ging ervandoor.

Op basis van het doorgegeven signalement ging de politie met meerdere surveillance-eenheden op zoek naar de dader. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

Korte tijd later werd de verdachte gezien op de Nijverstraat. Toen agenten naar hem toe liepen, zagen ze dat de man iets weggooide onder een geparkeerde auto. Dit bleek de telefoon die was gestolen van de bejaarde man. De verdachte, een 36-jarige man zonder vaste woonplaats, is aangehouden en vastgezet in het politiecellencomplex. Hij wordt zaterdag gehoord door rechercheurs.

