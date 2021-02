Sneeuwnieuws: alle testlocaties van GGD dicht, advies om niet de weg op te gaan

Een sneeuwschuiver (archieffoto). vergroot

Zaterdag wordt hevige sneeuwval en spekglad wegdek verwacht in de provincie. In dit liveblog houden we zaterdag al het nieuws bij omtrent het winterse weer.

Zondag in hele land code rood door slecht weer, kou en ijsduinen

Albert Heijn schrapt bezorging boodschappen om sneeuwval

Ziekenhuizen houden rekening met extra drukte in de gipskamers door sneeuw en ijzel

14.15 - Alle test- en vaccinatielocaties GGD zondag dicht vanwege code rood

Vanwege het barre winterweer wordt zondag niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD'en in het land zijn zondag dicht, meldt GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van de GGD'en. Omdat hevige sneeuwval wordt verwacht, is zondag in het hele land 'code rood' van kracht.

Voordat het weeralarm werd afgekondigd, hadden al diverse GGD'en laten weten dat ze test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zouden sluiten. In totaal moet voor zo'n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. De helft van hen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen. Mogelijk gaat het niet lukken om al die mensen op tijd af te bellen.

GGD-GHOR roept mensen die geen telefoontje krijgen op om niet naar de test- of vaccinatielocaties te komen. "Ook na het weekend zullen wij voor u nog een nieuwe afspraak maken."

14.03 - Code rood van het KNMI betekent 'onderneem actie'

Het KNMI heeft code rood uitgeroepen. Dat gebeurde voor het laatst op 31 december 2019 vanwege zeer dichte mist, maar alleen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het hele land met code rood te maken had, was op 13 februari 2012. Toen vanwege ijzel en ijsregen. Het KNMI werkt met diverse kleurcodes en dat zijn internationale waarschuwingskleuren.

Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Code rood betekent: onderneem actie, zo staat op de site te lezen.

"Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisicos groot zijn."

Code groen betekent: geen bijzonderheden. Bij code geel wordt men aangeraden alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

14.00 - Rijkswaterstaat: ga vanaf zaterdagavond niet de weg op

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op vanaf zaterdagavond niet de weg op te gaan. Vanaf middernacht geldt code rood voor het hele land, vanwege sneeuw in combinatie met harde wind. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden, in de vorm van sneeuwduinen, slecht zicht en gladheid. Vanwege de extreme weersomstandigheden is vanaf het moment dat code rood ingaat ook het extreem weer-protocol van Rijkswaterstaat van kracht.

"Dit houdt in dat we automobilisten met pech zo snel mogelijk van de weg halen en naar een verzorgingsplaats met faciliteiten brengen. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen voor gestrande weggebruikers, zodat zij in de kou niet langer dan noodzakelijk achter de vangrail hoeven te staan. Daarnaast moet de weg vrij zijn om sneeuwschuivers de ruimte te geven de sneeuw via de vluchtstrook aan de kant te schuiven." Ook neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen door inzet van extra weginspecteurs en extra mankracht in de verkeerscentrales.

13.22 - Sneeuw nadert Brabant: dit kunnen wij verwachten

Brabant maakt zich klaar voor ijskoud winterweer en flink wat sneeuw. Voorlopig is het nog bewolkt en is er hier en daar wat regen gevallen. In de tweede helft van de middag komt de eerste natte sneeuw, voorspelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Eerst gaat het dus steeds meer regenen in Brabant. "Dat trekt dan naar het zuidoosten toe. Vanaf het noorden van Brabant komt er dan op een gegeven moment ook natte sneeuw bij. In heel Brabant zal in eerste instantie grotendeels regen vallen."

Ondertussen daalt ook de temperatuur. "En dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In de loop van de avond en de nacht kan het flink glad worden door ijzel en ijsregen. De neerslag op het wegdek kan gaan bevriezen."

13.18 - Albert Heijn en Picnic schrapt bezorging boodschappen om sneeuwval

Albert Heijn annuleert alle bestellingen van boodschappen die zondag zouden worden bezorgd. Wegens de verwachte hevige sneeuwval is het te gevaarlijk voor bezorgers om de weg op te gaan, meldt de supermarktketen in een e-mail aan zijn klanten. "We hebben eerst heel goed naar de situatie gekeken, maar het is onverantwoord om de weg op te gaan", geeft een woordvoerster van Albert Heijn aan.

Ook boodschappendienst Picnic stopt met de bezorging zondag. Daarnaast rijden de wagens van Picnic ook maandagochtend niet, zegt een woorvoerder. Picnic hoopt maandagmiddag weer met de auto's de weg op te kunnen om boodschappen te bezorgen.

13.00 - Zondag code rood: sneeuwjacht en snijdende kou verwacht in Brabant

Zaterdagavond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. Komende nacht en zondag overdag breidt de sneeuw zich noordwaarts uit over de rest van het land. Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.

Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter. Ook is het voor het gevoel snijdend koud. In totaal valt er op veel plaatsen ongeveer 10 centimeter, in het (zuid)oosten lokaal 15 centimeter sneeuw. In het noorden van het land en in Zuid-Limburg valt 2 tot 5 centimeter.

