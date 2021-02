Sneeuwnieuws: Brabant langzaam onder een dun laagje sneeuw, 2 miljoen kilo zout gestrooid

Brabant veranderd van groen naar wit, ook in Budel. Foto: Ben Saanen. Foto: Omroep Brabant Strooiwagens rijden rond in Helmond. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Brabant veranderd van groen naar wit, ook in Budel. Foto: Ben Saanen.

Het sneeuwt inmiddels in Brabant. In dit liveblog hielden we zaterdag al het nieuws bij omtrent het winterse weer.

Het laatste nieuws:

Zondag in hele land code rood door slecht weer, kou en ijsduinen

KNVB schrapt alle eredivisieduels

Alle test- en vaccinatielocaties GGD zondag dicht

Albert Heijn en Picnic schrapt bezorging boodschappen om sneeuwval

Ziekenhuizen houden rekening met extra drukte in de gipskamers door sneeuw en ijzel

Dit liveblog is afgesloten.

23.19 Snelweg A27 afgesloten

Door een ongeval op de A27 is de snelweg volledig afgesloten in de richting van Breda en in de richting van Rotterdam. Er is een vrachtwagen geschaard.

23.06 - Dun laagje sneeuw in Breda

Rond half elf lag er al een dun laagje sneeuw in Breda. Buiten was het - 5 graden, met een noordoostenwind aldus de fotograaf.



22.57 - Veel sneeuw in Oost-Brabant en noorden van Limburg

Vooral in het oosten van Brabant en in het noorden van Limburg sneeuwt het al flink door, meldt Weer.nl zaterdagavond.

Op sommige plekken begint zich al een sneeuwdek te vormen. Door de harde wind is dat nog moeilijk meetbaar, maar op verschillende plekken ligt al zo'n 1 of 2 centimeter. In het zuiden van Limburg regent het en ook in Zeeland valt de neerslag nog hier en daar in vloeibare vorm of in de vorm van ijsregen. Het noorden is nog helemaal droog.

22.44 - In Eindhoven worden de tuinen al aardig wit

22.20 - Friese thuiszorgorganisatie biedt alleen medisch vereiste zorg

Thuiszorgorganisatie Het Friese Land biedt wegens de door het KNMI afgegeven 'code rood' voorlopig alleen medisch noodzakelijke zorg aan haar cliënten.

De thuiszorgorganisatie activeert in de nacht van 6 op 7 februari 2021 haar calamiteitenplan, meldt Het Friese Land op zijn website.

De verzorgenden en verpleegkundigen zullen vanwege dit calamiteitenplan "kritisch bekijken welke zorg medische noodzakelijk is". Deze zorg wordt wel geboden. "Daarnaast bekijken we welke zorgverlening eventueel door familieleden of mantelzorgers overgenomen kan worden."

22.00 - Waarschuwing voor gladde wegen

In het midden en zuiden van het land is het glad door sneeuw. In het zuidoosten ook door ijzel, waarschuwt de ANWB. De gladheid breidt zich steeds verder naar het noorden toe uit.

21.45 - 2 miljoen kilo zout gestrooid

Sinds 19.00 uur is er al ruim 2 miljoen kilo zout gestrooid, aldus Rijkswaterstaat. En de medewerkers gaan vannacht gewoon door. Er is genoeg zout op voorraad, nog ruim 200 miljoen kilo.

Deze winter is er in totaal 55 miljoen kilo zout gestrooid. Rijkswaterstaat heeft daarvoor 546 strooiwagens die ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver.

21.35 - Brabant langzaam onder laagje sneeuw





21.25 - Uitval veerdiensten van en naar Waddeneilanden

Een aantal veerdiensten van en naar de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog vallen uit wegens de extreme weersverwachting die voor zondag is voorspeld. Dat meldt rederij Wagenborg.

"Gezien de extreme weersverwachting dient u vanaf zondag rekening te houden met grote vertraging en uitval", aldus de passagiersdienst.

21.10 - Snelweg bij Eindhoven afgesloten

De gladheid zorgt voor ongelukken. Door een ongeval op knooppunt De Hogt is de N2 (Randweg Eindhoven) richting knooppunt Leenderheide afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

21.00 - In Deurne zijn de strooiwagens onderweg

20.33 - Ja het sneeuwt echt vandaag

Ook in de omgeving van Budel ligt al een laagje.

20.07 - Sneeuw in Tilburg

Ook in Tilburg is het inmiddels raak.

19.49 - Rode Kruis zet extra opvang op voor dak- en thuislozen Den Helder

Vanwege de verwachte sneeuwval en kou opent het Rode Kruis zaterdagavond een extra dak- en thuislozenopvang in Den Helder. Daar kunnen circa tien mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben, meldt de hulporganisatie.

Met vrijwilligers worden de thuislozen voorzien van een warme maaltijd, een slaapplek en ontbijt. Het Rode Kruis heeft de locatie ingericht met bedden en dekens. Zondag is ook dagopvang geregeld.

19.47 - Strooiwagens bestrijden gladheid

Strooiwagens rijden rond in Helmond.

Strooiwagens rijden rond in Helmond.

19.26 - Waarschuwing KNMI

Het wordt snijdend koud.

19.20 - Het sneeuwt!

De eerste sneeuw is gevallen!!

19.10 - Bedankje van de burgemeester

De burgemeester van Etten-Leur bedankt het personeel van de strooiwagens alvast.

19.05 - Sneeuw is er bijna

19.03 - 549 strooiwagens beschikbaar

Rijkswaterstaat heeft 546 strooiwagens en 350 sneeuwploegen klaarstaan. Weten wat er allemaal komt kijken bij zo'n strooiactie? Beluister dan de podcast van Rijkswaterstaat.

19.00 - IJsvrij voor leerlingen

Het Zwijsen College en het Fioretti College schrappen alle lessen voor maandag, meldt het Brabants Dagblad

18.50 - Sneeuw kijken vanuit je luie stoel

Vanuit de luie stoel straks de sneeuw bekijken. Op verschillende plekken in de provincie hangen webcams, bijvoorbeeld hier in Den Bosch en in Waalwijk.

Wij maakten ook een animatie waarin je kunt zien hoe de sneeuw over Brabant heel zal trekken.

17.58 - Tv-opnames gaan gewoon door ondanks verwachte sneeuw

De verwachte weersomstandigheden van zondag hebben voorlopig geen gevolgen voor de verschillende tv-shows die worden opgenomen. Alle programma's gaan vooralsnog gewoon door, laten woordvoerders desgevraagd weten.

De VPRO en WNL laten weten dat de gasten van respectievelijk Buitenhof en WNL op Zondag niet ver van de studio wonen. Ook de opnames van Zondag met Lubach (VPRO) en Op1 gaan zonder wijzigingen door.

17.22 - Amsterdam sluit sluizen om ijsgroei op de grachten te bevorderen

In verband met de verwachte vorst sluit de gemeente Amsterdam een aantal sluizen om de ijsgroei op te grachten te bevorderen, zodat liefhebbers over het ijs kunnen zwieren. Ook geldt er op een aantal plaatsen een vaarverbod.

Door het vaarverbod wordt voorkomen dat beginnende ijsvorming wordt beschadigd. Het vaarverbod geldt nu nog voor een beperkt aantal grachten. Als de vorst langer aanhoudt, kan dat gebied worden uitgebreid.

17.12 - Regiotaxi Utrecht rijdt zondag niet wegens code rood

Wegens het weeralarm van het KNMI rijdt de Regiotaxi in de provincie Utrecht zondag niet. Maandag zal de situatie opnieuw worden beoordeeld, aldus de vervoerder van onder anderen mensen die aangepast of begeleid vervoer nodig hebben, zoals gebruikers van een rolstoel of een scootmobiel.

16.52 - Catshuisoverleg over avondklok verplaatst vanwege winters weer

Het Catshuisoverleg over de avondklok en andere coronamaatregelen gaat zondag niet door vanwege het verwachte winterse weer. Het overleg tussen een groot deel van het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel vindt waarschijnlijk maandag plaats.

Als het kabinet de avondklok wil verlengen, komt hier eerst een debat over in de Tweede Kamer. De avondklok loopt vooralsnog woensdagochtend om 04.30 uur af. Dinsdag zou de Kamer kunnen debatteren over het al dan niet verlengen van de avondklok. Daarvoor lijkt zich al wel een meerderheid af te tekenen.

16.18 - Schiphol waarschuwt voor vertraagde vluchten wegens sneeuw

Schiphol waarschuwt reizigers voor mogelijke vertragingen van vluchten op zondag als gevolg van de aangekondigde sneeuwbuien. Of er ook vluchten worden geannuleerd, kon een woordvoerster van de luchthaven niet aangeven.

"We zijn ons druk aan het voorbereiden op de voorspelde sneeuw. Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn op vluchten", liet de zegsvrouw weten.

16.17 - Waterschap Stichtse Rijnlanden stopt met malen voor ijsgroei

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen in de komende vorstperiode te bevorderen. Gemalen worden waar het kan uitgezet en stuwen worden zodanig ingesteld, dat de stroming van het water minimaal is.

Met ingang van maandag wordt om dezelfde reden een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen in het zuidelijk deel van Utrecht en een deel van Zuid-Holland.

16.12 - Hamsteren in de supermarkt

Het is druk bij de supermarkten. Veel mensen willen eten inslaan voor de komende koude dagen en dat zorgt voor lege schappen in sommige winkels.

Bij de Albert Heijn in het Eindhovense Blixembosch was bijvoorbeeld rond vier uur geen brood meer te krijgen en ook de aardappelen gingen hard. Ook bij de Jumbo is het ontzettend druk, melden mensen op social media.

"Het is inderdaad drukker dan gebruikelijk op zaterdag en klanten doen alvast boodschappen voor meerdere dagen", laat een woordvoerster van Albert Heijn weten.

Bij Jumbo en Albert Heijn hebben ze wel extra capaciteit ingezet, om te proberen de voorraad op peil te houden. Rond twee uur was er bij de Jumbo in Breda (Dr. Struyckenplein) nog genoeg voorraad. "Geen hamsterwoede vanwege winterweer", aldus een klant





16.01 - Strooiwagens op pad

Op verschillende plaatsen zijn de strooiwagens op pad.

15.58 - Bergers staan paraat

Sneeuw en gladheid staat gelijk aan botsingen en blikschade. De bergers zijn er klaar voor.

15.12 - Ook Helmond Sport en NAC spelen niet

In de eerste divisie gaan zondag de duels Helmond Sport - Almere City en Telstar - NAC Breda niet door. Dat meldt de KNVB.

"Ondanks dat er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen", stelt de voetbalbond, die vrijdag al drie eredivisieduels die zaterdagavond op het programma stonden naar de middag verplaatste vanwege verwachte sneeuw en ijzel.

14.48 - KNVB schrapt alle eredivisieduels van zondag wegens winterweer

Het verwachte winterweer heeft de KNVB doen besluiten alle duels in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie van zondag af te gelasten. Dat betekent dat ook de wedstrijd van Willem II thuis tegen ADO niet zal plaatsvinden. Ook de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, die onder het gesloten dak van de Johan Cruijff ArenA had kunnen worden gespeeld, gaat niet door. Het gaat in de eredivisie verder om de duels FC Groningen - Feyenoord, VVV-Venlo - Sparta Rotterdam.

14.15 - Alle test- en vaccinatielocaties GGD zondag dicht vanwege code rood

Vanwege het barre winterweer wordt zondag niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD'en in het land zijn zondag dicht, meldt GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van de GGD'en. Omdat hevige sneeuwval wordt verwacht, is zondag in het hele land 'code rood' van kracht.

Voordat het weeralarm werd afgekondigd, hadden al diverse GGD'en laten weten dat ze test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zouden sluiten. In totaal moet voor zo'n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. De helft van hen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen. Mogelijk gaat het niet lukken om al die mensen op tijd af te bellen.

GGD-GHOR roept mensen die geen telefoontje krijgen op om niet naar de test- of vaccinatielocaties te komen. "Ook na het weekend zullen wij voor u nog een nieuwe afspraak maken."

14.03 - Code rood van het KNMI betekent 'onderneem actie'

Het KNMI heeft code rood uitgeroepen. Dat gebeurde voor het laatst op 31 december 2019 vanwege zeer dichte mist, maar alleen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het hele land met code rood te maken had, was op 13 februari 2012. Toen vanwege ijzel en ijsregen. Het KNMI werkt met diverse kleurcodes en dat zijn internationale waarschuwingskleuren.

Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Code rood betekent: onderneem actie, zo staat op de site te lezen.

"Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisicos groot zijn."

Code groen betekent: geen bijzonderheden. Bij code geel wordt men aangeraden alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

14.00 - Rijkswaterstaat: ga vanaf zaterdagavond niet de weg op

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op vanaf zaterdagavond niet de weg op te gaan. Vanaf middernacht geldt code rood voor het hele land, vanwege sneeuw in combinatie met harde wind. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden, in de vorm van sneeuwduinen, slecht zicht en gladheid. Vanwege de extreme weersomstandigheden is vanaf het moment dat code rood ingaat ook het extreem weer-protocol van Rijkswaterstaat van kracht.

"Dit houdt in dat we automobilisten met pech zo snel mogelijk van de weg halen en naar een verzorgingsplaats met faciliteiten brengen. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen voor gestrande weggebruikers, zodat zij in de kou niet langer dan noodzakelijk achter de vangrail hoeven te staan. Daarnaast moet de weg vrij zijn om sneeuwschuivers de ruimte te geven de sneeuw via de vluchtstrook aan de kant te schuiven." Ook neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen door inzet van extra weginspecteurs en extra mankracht in de verkeerscentrales.

13.22 - Sneeuw nadert Brabant: dit kunnen wij verwachten

Brabant maakt zich klaar voor ijskoud winterweer en flink wat sneeuw. Voorlopig is het nog bewolkt en is er hier en daar wat regen gevallen. In de tweede helft van de middag komt de eerste natte sneeuw, voorspelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Eerst gaat het dus steeds meer regenen in Brabant. "Dat trekt dan naar het zuidoosten toe. Vanaf het noorden van Brabant komt er dan op een gegeven moment ook natte sneeuw bij. In heel Brabant zal in eerste instantie grotendeels regen vallen."

Ondertussen daalt ook de temperatuur. "En dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In de loop van de avond en de nacht kan het flink glad worden door ijzel en ijsregen. De neerslag op het wegdek kan gaan bevriezen."

13.18 - Albert Heijn en Picnic schrapt bezorging boodschappen om sneeuwval

Albert Heijn annuleert alle bestellingen van boodschappen die zondag zouden worden bezorgd. Wegens de verwachte hevige sneeuwval is het te gevaarlijk voor bezorgers om de weg op te gaan, meldt de supermarktketen in een e-mail aan zijn klanten. "We hebben eerst heel goed naar de situatie gekeken, maar het is onverantwoord om de weg op te gaan", geeft een woordvoerster van Albert Heijn aan.

Ook boodschappendienst Picnic stopt met de bezorging zondag. Daarnaast rijden de wagens van Picnic ook maandagochtend niet, zegt een woorvoerder. Picnic hoopt maandagmiddag weer met de auto's de weg op te kunnen om boodschappen te bezorgen.

13.00 - Zondag code rood: sneeuwjacht en snijdende kou verwacht in Brabant

Zaterdagavond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. Komende nacht en zondag overdag breidt de sneeuw zich noordwaarts uit over de rest van het land. Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.

Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter. Ook is het voor het gevoel snijdend koud. In totaal valt er op veel plaatsen ongeveer 10 centimeter, in het (zuid)oosten lokaal 15 centimeter sneeuw. In het noorden van het land en in Zuid-Limburg valt 2 tot 5 centimeter.

