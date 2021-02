RKC komt ondanks vroege voorsprong niet verder dan een punt in Zwolle

Tahiri in duel met Nakayama (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC is er niet in geslaagd drie punten mee te nemen uit Zwolle. In een ijskoud Mac3Park Stadion kwamen de Waalwijkers al snel op voorsprong via Ahmed Touba. De gelijkmaker in de tweede helft van PEC Zwolle kwam op naam van Mustafa Saymak waardoor er na 90 minuten een 1-1 eindstand op het scorebord stond. Wat viel er op in Zwolle.

1. Terugkeer Luuk Wouters

De opstelling van RKC telde twee wijzigingen en tevens ook verrassingen. Finn Stokkers was gepasseerd voor de in deze winter overgekomen Thijs Oosting. De clubtopscorer van de Waalwijkers kon na de winterstop niet meer zijn vorm vinden van de eerste seizoenshelft en moest dus in Zwolle genoegen nemen met een plek op de bank.

Een grotere verrassing was de terugkeer van Luuk Wouters. De jonge linksback speelde de volle negentig minuten in de eerste acht wedstrijden van het seizoen maar zat daarna met regelmaat zelfs niet meer bij de selectie. Zaterdagmiddag mocht Wouters zich weer opmaken voor een plek in de basis. Zijn laatste basisplaats dateerde alweer van 7 november. Dat het meeste gevaar van PEC Zwolle vanaf hun linkerkant kwam was mede de verdienste van de jongeling. De verdediger liet zien er klaar voor te zijn wanneer de trainer hem nodig heeft.

2. Vlugge voorsprong

Binnen vier minuten was het al raak voor RKC. Vurnon Anita bracht een afgeslagen vrije trap terug in het strafschopgebied. Daar stond Ahmed Touba, notabene centrale verdediger, nog te wachten op zijn kans. De fysiek sterke Belg gebruikte zijn lichaam goed en kon zo vrij voor de keeper een hoek uitkiezen.

Voor PEC Zwolle was deze vroege achterstand niet nieuw. Al elf keer kregen de Zwollenaren een goal tegen in het eerste kwartier. Dat zijn er vijf meer dan elke andere eredivisieclub. Voor RKC daarentegen was het de snelste voorsprong sinds 2013. Toen stonden de Brabanders al na twee minuten en zeven seconde op voorsprong.

3. Te veel achteruit

Waar in de eerste helft RKC de wedstrijd onder controle had ging het in de tweede helft te veel achteruit lopen. De ploeg van trainer Fred Grim kon de bal lastiger in de ploeg houden en moest steeds grotere kansen weggeven. Doelman Kostas Lamprou moest zich halverwege de tweede helft al strekken om een schot van Virgil Misidjan uit de hoek te pakken.

Het bleek een waarschuwingsschot want precies vijf minuten later was het Mustafa Saymak die een afgeslagen bal vol de kruising in schoot. Ook na de tegentreffer had RKC het moeilijk. Nog steeds werden de Waalwijkers teruggedrongen op eigen helft. Een contrast met de rest van het seizoen. Al bijna heel het seizoen probeert het elftal van Grim het spel te maken en drukt het juist de tegenstander terug op eigen helft.

Dat RKC een goede eerste helft niet weet te verzilveren is wel een herhaaldelijk probleem. Zowel tegen Groningen als Willem II was RKC de betere ploeg in de eerste helft. Alleen in beide gevallen moest het in de tweede helft toestaan dat de tegenstander meer het hef in handen nam. Tegen Groningen verloren de Waalwijkers uiteindelijk, tegen Willem II hielden ze nog een punt over. Ook zaterdagmiddag hielden de Brabanders nog een punt over.

4. Belangrijke februarimaand

De uitwedstrijd in Zwolle is de eerste wedstrijd in de belangrijke februarimaand voor RKC. Een maand waarin de Waalwijkers vier ploegen uit het rechterrijtje tegenkomen. Zaak voor RKC is dat er snel weer een keer gewonnen gaat worden. Regelmatig krijgt de ploeg complimenten maar de laatste driepunter was alweer op vijf december. Desondanks staat RKC nog altijd op een veilige vijftiende plek.

Ook in Zwolle werd er maar één punt gepakt. Met aanstaande wedstrijden tegen concurrenten als Emmen en ADO blijft een punt niet voldoende. Om een grote stap te zetten richting handhaving zal er in de komende drie wedstrijden eigenlijk zes punten gepakt moeten worden.

