Finale is begonnen: stem nu op de 11 beste liedjes van Kies je Kraker

De zoektocht naar dé carnavalskraker aller tijden nadert de ontknoping. Om 13:11 uur zijn de onderste 22 liedjes van onze Kies Je Kraker 33 ‘bevroren’. Dat betekent dat zij niet meer van plek kunnen wisselen. De top 11 is weer op 0 gezet. Iedereen kan vanaf nu opnieuw een stem uitbrengen!

“Het zijn stuk voor stuk al toppers”, vertelt Maarten Kortlever namens de jury van Omroep Brabant. “Maar deze top 11 is echt ‘alle 11 goed’! We hopen dat de Brabanders nu massaal op zijn of haar favoriet gaat stemmen zodat we een heel mooie lijst gaan krijgen.”