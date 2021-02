Huisartsen zijn 'blij en opgelucht' na eerste coronaprik

Huisarts Kuijpers uit Berlicum heeft uitgekeken naar de vaccinatie. (Foto: Tonnie Vossen) vergroot

Ze hebben er lang op moeten wachten maar dit weekend worden ook de huisartsen in Brabant gevaccineerd tegen corona. Verdeeld over drie ziekenhuizen in Breda, Eindhoven en Tilburg krijgen iets meer dan tweeduizend huisartsen hun eerste Modernavaccinatie.

Aanvankelijk was daar het hele weekend voor uitgetrokken, maar vanwege het verwachte slechte weer op zondag is in Tilburg en Breda iedereen op zaterdag al gevaccineerd. Het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, waar verreweg de grootste groep huisartsen gevaccineerd zou worden, kreeg dat organisatorisch niet meer rond en heeft de vaccinatie van de zondaggroep een week uitgesteld.

“Ik ben blij dat we nu aan de beurt zijn”, zegt Jeroen Kuijpers (52), huisarts in Berlicum. Net als zijn collega’s is hij vooral opgelucht dat hij met de vaccinatie kan voorkomen dat hij het virus overdraagt aan zijn patiënten. “We krijgen van hen heel positieve reacties. Ook omdat ze beseffen dat het belangrijk is dat we in de lucht blijven.”

In april vorig jaar was de Berlicumse huisarts zelf Covid-patient. "Dat geldt voor veel huisartsen, omdat we in de eerste golf nog werkten zonder bescherming."

Vanwege die eerste besmetting heeft hij nu een 'basisimmuniteit'. "Maar de vaccinatie geeft daar een extra stimulans aan, dus het is heel belangrijk om die toch te krijgen."

Wachten op privacy instellingen...

Ronald Morshuis, huisarts en coördinator van de huisartsenvaccinatie in Tilburg, schat dat de opkomst ‘ruim boven de 90 procent’ ligt. Huisartsen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. “Er zijn maar heel weinig mensen die de keuze maken om zich niet te laten vaccineren. Patiënten moeten veilig hun huisarts kunnen bezoeken en hun bezoek niet uitstellen."

Behalve de huisartsen wordt zaterdag ook ander personeel van artsenpraktijken gevaccineerd. Henny Kuijs (64) is één van hen. Hij is chauffeur van de huisartsenpost in Den Bosch en raakte eerder al tijdens zijn werk besmet met het coronavirus. "Ik ben behoorlijk ziek geweest, maar ik ben gelukkig weer op de been en aan het werk."

Hij had de vaccinatie liever eerder gehad. "Ik had gehoopt dat het wat sneller was gebeurd. Zeker met die nieuwe Britse variant die eraan komt wordt de situatie best penibel." Opgelucht trekt hij nadat de prik gezet is zijn trui weer aan. "De eerste zit erin. Over vier weken nummertje twee en dan kan ik er tegen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.