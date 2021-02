FC Den Bosch verliest met 2-3 van De Graafschap

FC Den Bosch heeft de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Jack de Gier verloren. Tegen De Graafschap, de nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie, werd het 2-3 voor de ploeg uit Doetinchem.

De bezoekers kwamen al in de achtste minuut op voorsprong door een doelpunt van de Belg Jasper Van Heertum. Een paar minuten later maakte Romano Postema weer gelijk. In de extra tijd van de eerste helft zorgde Ted van de Pavert dat de bezoekers toch met een voorsprong konden gaan rusten.