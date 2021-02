Oudjes op bankje op de bon geslingerd omdat ze het samenscholingsverbod negeerden

Ze zijn boos en verontwaardigd. Een aantal mannen dat dagelijks bij het bankje naast de Hoge Brug in Breda samenkomt, kreeg vrijdag een boete. Negen keer 95 euro werd er uitgeschreven. Dit omdat ze met te veel mensen samen zaten. Maar samenscholen, dat deden dat mannen niet. Althans, dat vinden ze zelf.

Ze hangen er al jaren, iedere dag. “Rond een uur of twaalf komt de eerste. En dan waaien er zo nog wat mensen aan. Na anderhalf uur, is iedereen weer weg”, vertelt Kees Smit. “We praten over van alles: het weer, de politiek en NAC”, vult Jos Nelemans aan. “Het is een belangrijk moment voor mij. Ik kijk er iedere dag naar uit.”