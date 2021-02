PSV mede dankzij dubbelslag Donyell Malen vrij gemakkelijk langs FC Twente

Donyell Malen was tweemaal trefzeker (foto: ANP). vergroot

PSV heeft zich thuis tegen FC Twente hersteld van de verliespartij in Rotterdam van vorige week. De Eindhovenaren hadden het zaterdagmiddag vooral het eerste half uur moeilijk met FC Twente, maar wonnen uiteindelijk toch gemakkelijk: 3-0. Welke 4 zaken vielen er op?

1. Nu wel effectief

PSV had het, zeker in de beginfase, lastig met de bezoekers uit Enschede. De ploeg van trainer Schmidt kreeg niet echt de grip op de wedstrijd en creëerde geen echte kansen. Maar in een kort tijdsbestek kwam daar verandering. Want waar het de afgelopen weken nogal aan schortte, had PSV vandaag wel op orde: de effectiviteit.

Na iets minder dan een half uur spelen kreeg PSV grip op de wedstrijd en op de tegenstander. De Eindhovenaren drukten Twente naar achteren en binnen een mum van tijd stond PSV ‘opeens’ met 2-0 voor. Malen en Zahavi waren de doelpuntenmaker. PSV sloeg op het juiste moment toe en ging nu dus wel zorgvuldig om met de geboden kansen. Voetballend gezien speelde PSV zeker niet hoogstaand, maar het was zaterdag meer dan voldoende om FC Twente toch vrij gemakkelijk opzij te zetten.

2. Mohamed Ihattaren

De nog altijd pas 18-jarige Ihattaren begon weer eens in de basis. Hij maakte een goede en frisse indruk en liet zien niet vuil te zijn om flink wat meters te verzetten en was bovendien met een assist op Malen van belang bij de 3-0. Buiten het feit om dat Ihattaren veel werk verzette, was PSV’s nummer tien balvast, dreigend en was hij een creatieve schakel in het aanvalsspel van PSV. Het schort bij de jonge middenvelder nog aan de doelpuntenproductie, al was hij er zaterdagmiddag wel eenmaal dichtbij.

3. Meer behouden

PSV gaf vele malen minder ruimte weg dan vorige week op bezoek bij Feyenoord. Het is niet zo dat de Eindhovenaren de gehele speelstijl om hadden gegooid, maar het elftal leek wel beter in balans. FC Twente kreeg wel een paar keer een kans op een counter, maar zo erg als het tegen Feyenoord was, was het nu zeker niet.

PSV behield meer de controle en wat vooral opviel was dat wanneer bijvoorbeeld Dumfries mee opkwam, Max toch wel wat inhield. Verder stond het verdedigende middenveld ook wat meer in balans. PSV lijkt dus enige lering te hebben getrokken uit die verliespartij van vorige week.

4. Aanvalsduo op dreef

Donyell Malen (2x) en Eran Zahavi verzorgden de doelpuntenproductie bij PSV. Deze week ging het nogal eens over het spitsenduo van PSV, die in de speelstijl van Schmidt flink wat meters en werk moeten verrichten en daardoor wellicht niet helemaal uit de verf zouden komen. Zaterdagmiddag lieten ze zich van hun beste kant zien en toonden ze aan dat het dus wel degelijk mogelijk is om hard werken en doelpunten maken te combineren. Malen maakte z’n tiende en elfde goal van het seizoen en Zahavi was voor de zesde keer trefzeker. De spitsen van PSV hebben dus flink wat vertrouwen getankt voor de topper met Ajax in het KNVB bekertoernooi van komende woensdag.

