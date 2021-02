Studenten tijdelijk in kou op straat na brand in studentenflat

De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond halfnegen uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Hogeschoollaan in Tilburg.

In het complex waar met name studenten wonen, was brand ontstaan in de kamer van een student. Alle bewoners werden door de brandweer naar buiten geleid, waar ze in de kou moesten wachten. Omdat mogelijk enkele bewoners rook hadden ingeademd, was er ook een ambulance opgeroepen.