Auto botst tegen wegversmalling en bestuurder raakt gewond

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

Een automobilist is zaterdagavond rond kwart voor tien tegen een wegversmalling gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Zwembadweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder raakte gewond en is door het ambulancepersoneel nagekeken en behandeld.

De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Vermoedelijk is de gladheid de oorzaak van de botsing.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.