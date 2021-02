Treinen staan stil en de NS 'heeft geen idee voor hoe lang', ook geen bussen en vliegtuigen

Alle NS-treinen staan zondag stil vanwege het barre winterweer. De NS kon rond het middaguur nog niet zeggen wanneer het treinverkeer kan worden opgestart. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er op dit moment door het slechte weer 'dermate veel storingen in het hele land, bijvoorbeeld aan wissels, dat er geen trein kan rijden'. Ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt plat.

Sinds zaterdagavond is het flink gaan sneeuwen en inmiddels ligt er over een groot deel van het land een flinke laag sneeuw.

Gefaseerde opstart

Spoorbeheerder ProRail bekijkt de komende uren of en zo ja wanneer het treinverkeer weer opgestart kan worden. "De kans is groot dat we dan kiezen voor een gefaseerde opstart", legt de woordvoerder uit. Hoe die eruit ziet, kan hij nog niet zeggen. "We adviseren reizigers de reisplanner van de NS in de gaten te houden."