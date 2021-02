Eenzame passagier op station Tilburg: 'Ik wil naar Arnhem'

Er rijden geen treinen en bussen in Brabant. Op het station van Tilburg is het dan ook rustig. Al zijn er Tilburgers die toch de trein willen pakken.

Op het busstation is het stil. Alleen de Belgische lijndienst richting Turnhout rijdt en verder is er geen bus te bekennen.

De man wil naar zijn neef in Arnhem. Maar dat gaat m niet worden deze ochtend. "Ik dacht dat er wel treinen zouden rijden, maar wat minder. Dan moet ik maar weer naar huis."

Op de perrons is niemand. Medewerkers van de NS helpen mensen die toch de trein wilden pakken. "Het probleem is dat de sneeuw in de nacht kwam. Hierdoor zijn wissels bevroren en er komen steeds meer storingen bij", vertelt een medewerker.