Vijf kwartier rijden van Schijndel naar Tilburg: sneeuwduinen en gladde afritten

Onze verslaggever Noël van Hooft had grote moeite om zondagmorgen Van Schijndel naar Tilburg te rijden. Normaal een rit van 40 minuten, nu van een uur en een kwartier.

Om kwart voor acht vertrok hij. In Schijndel zijn de wegen dan nog amper gestrooid en de sneeuw is al een paar uur niet weggeschoven. Auto's zijn niet op de weg. Wel een paar hardlopers en mensen die hun hond uitlaten.

De provinciale weg is al een stuk beter, maar 80 rijden is geen optie. Op sommige stukken is de weg gewoon zwart maar een paar honderd meter verder liggen er verraderlijke sneeuwduinen op de N-weg.

Als je op de weg tussen Schijndel en Den Bosch open vlaktes tegenkomt liggen de wegen bol van de sneeuw. Dat komt doordat de harde wind de sneeuw van de velden op de weg blaast.

Op de A2 bij Den Bosch en de 80-weg richting Tilburg hetzelfde beeld. Met een snelheid van 50 tot 60 kilometer per uur is het goed te doen. Af en toe komt er een auto met ruim 80 km per uur langs gescheurd via de linkerbaan. En die banen zijn over het algemeen niet gestrooid en erg gevaarlijk. En er staan dikke bomen langs de weg.

Het gevaarlijkste stuk komen we tegen bij de afrit richting Tilburg. De matrixborden geven aan dat je je snelheid moet minderen. En dat blijkt niet voor niks. De afrit is namelijk een ijsbaan. Waar het stukje snelweg nog zwart is, is de afrit niet geschoven. De sneeuw is vastgereden en dat zorgt voor een gevaarlijke entree van Tilburg.

